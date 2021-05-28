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Общество28 мая 2021 11:10

Саженцы роз и плодовых деревьев без документов продавали на рынках Твери и Ржева

Торговцев оштрафовали
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Саженцы роз и плодовых деревьев продавали без документов Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

Саженцы роз и плодовых деревьев продавали без документов Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

В Московском и Заволжском районах Твери, а также в Ржеве сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям выявлены факты продажи саженцев без документов.

С нарушениям требований законодательства торговцы реализовывали саженцы роз, плодово-ягодных деревьев и кустов, сортовые и посадочные качества которых вызывают сомнения.

Виновные лица привлечены к административной ответственности.