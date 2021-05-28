Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье28 мая 2021 10:55

В ОКБ Твери поступит новое оборудование для диагностики онкозаболеваний на ранней стадии

А на базе аэродрома "Змеево" появится второй круглосуточный пост авиамедицинской бригады
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Для ОКБ закупят новое оборудование для диагности онкозаболеваний Фото: ПТО

Для ОКБ закупят новое оборудование для диагности онкозаболеваний Фото: ПТО

Для Областной клинической больницы Твери закупят новое диагностическое оборудование - видеоколоноскопы, которое позволит выявлять онкозаболевания на ранней стадии. Вопрос финансирования был рассмотрен на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 27 мая провёл губернатор Игорь Руденя.

- Усиление работы по профилактике и совершенствование лечения онкозаболеваний – одна из ключевых задач профильного национального проекта. Приоритетное направление – повышение качества и развитие высокотехнологичной медицинской помощи, - считает Игорь Руденя.

Также на заседании был проработан вопрос финансирования и создания второго круглосуточного поста авиамедицинской бригады на базе аэродрома «Змеёво».

Глава региона поручил рассмотреть возможность создания аналогичного поста для оказания медицинской помощи детям.

По мнению губернатора, организация второго круглосуточного поста санавиации позволит уменьшить время реагирования на вызовы и повысить оперативность оказания медицинской помощи жителям отдалённых населённых пунктов Тверской области.

Новости медициныИгорь РУДЕНЯ