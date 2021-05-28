В Тверской области обезвредили десять снарядов времён войны

Снаряды времен войны обезвредили под Ржевом Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Ржевском районе 27 мая группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области обезврежены взрывоопасные снаряды времен Великой Отечественной войны.

Среди найденных трофеев - 152 мм артиллерийский снаряд, три 105 мм артиллерийских снарядов, два 76 мм артиллерийских снаряда, 37 мм артиллерийский снаряд, две 50 мм минометные мины, ручная граната "РГД-33".

МЧС напоминает жителям региона, что при обнаружении взрывоопасного предмета, нужно отойти на безопасное расстояние и не предпринимать никаких действий по самостоятельному обезвреживанию, предупредить об опасности окружающих, сообщить о находке в службу спасения по телефону «101» и «112».