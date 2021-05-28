В Твери у водителя с шизофренией отобрали водительские права

Мужчину по суду лишили водительских прав Фото: Степан КАМЕНЕВ

Прокуратурой Заволжского района Твери в ходе проверки установлено, что местному жителю с нарушениями выдано водительское удостоверение с разрешенными категориями "В, В1" сроком действия с января 2012 года до января 2022 года.

- У мужчины имеется серьезное медицинское противопоказание по управлению транспортными средствами, а именно психическое расстройство – параноидная шизофрения с бредовым синдромом, что препятствует безопасному управлению и является основанием прекращения соответствующего права, - сообщили в прокуратуре.

Прокурор обратился в суд, который обязал мужчину сдать водительское удостоверение в УГИБДД России по Тверской области.

Решение суда не вступило в законную силу.