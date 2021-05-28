В Тверской области работникам колхоза задолжали зарплату

Работникам колхоза задолжали 94 000 рублей Фото: Валерий РОМАНОВ

Коллективное обращение в Кашинскую межрайонную прокуратуру подали работники местного колхоза и пожаловались на невыплату в срок заработной платы.

В ходе проверки установлено, что перед шестью работникам образовалась задолженность на общую сумму 94 тысячи рублей.

Прокурор обратился в суд. Иски о взыскании задолженности по заработной плате рассмотрены и удовлетворены.

В отношении юридического лица и председателя колхоза возбуждены административные дела, выданы предупреждения. Председателю колхоза внесено представление.

Задолженность по заработной плате перед работниками погашена полностью.