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Общество28 мая 2021 9:45

В Тверской области работникам колхоза задолжали зарплату

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Работникам колхоза задолжали 94 000 рублей

Работникам колхоза задолжали 94 000 рублей

Фото: Валерий РОМАНОВ

Коллективное обращение в Кашинскую межрайонную прокуратуру подали работники местного колхоза и пожаловались на невыплату в срок заработной платы.

В ходе проверки установлено, что перед шестью работникам образовалась задолженность на общую сумму 94 тысячи рублей.

Прокурор обратился в суд. Иски о взыскании задолженности по заработной плате рассмотрены и удовлетворены.

В отношении юридического лица и председателя колхоза возбуждены административные дела, выданы предупреждения. Председателю колхоза внесено представление.

Задолженность по заработной плате перед работниками погашена полностью.