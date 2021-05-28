Вертолет санавиации совершил срочный вылет в Удомлю Тверской области

Вертолет санавиации срочно вылетал в Удомельскую медсанчасть Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

27 мая привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту из Удомельского городского округа.

В 15:37 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в Центральную медико-санитарную часть №141 Удомельского городского округа для оказания неотложной помощи и транспортировки пациента.

В 17:38 больной был доставлен в Тверь и передан медикам областной клинической больницы для прохождения дальнейшего лечения.