Губернатор Игорь Руденя поздравил пограничников из Тверской области

Глава региона поздравил тверских пограничников в профессиональным праздником. Фото: ПТО

Сегодня, 28 мая, в России отмечается День пограничника. Его ввели еще в Советском Союзе: в 1958 году Совет министров СССР принял постановление об учреждении этого праздника.

Тверских действующих воинов и ветеранов пограничных войск поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Поздравляю вас с профессиональным праздником и 103-й годовщиной образования пограничных войск! Россия является крупнейшим государством в мире. Охрана рубежей Отечества всегда была для граждан нашей страны в высшей степени ответственной и почётной службой. Во все времена именно часовые границ нашей Родины первыми принимали на себя удар врага. Современное поколение российских пограничников преумножает славные воинские традиции, с честью несет непростую службу, вносит важный вклад в защиту международных интересов нашей страны, - сказано в поздравлении главы региона.