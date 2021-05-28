В Тверской области оперштаб проводит учения по пресечению террористического акта

В Удомле проходят учения по пресечению террористического акта Фото: Алексей БУЛАТОВ

28 мая оперативный штаб проводит в Удомле и Удомельском городском округе Тверской области учение по пресечению террористического акта.

- Просим граждан с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам и, в случае необходимости, оказать помощь правоохранительным структурам и органам власти в решении учебных задач в сфере противодействия террористическим угрозам, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области.

Телефоны доверия в Твери: ФСБ - (4822) 77-74-41, МВД - 32-95-52, МЧС - 39-99-99.