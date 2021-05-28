В Тверской области под суд пойдёт уклонист

В Тверской области будут судить уклониста из Бологое. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Бологое закончили расследовать дело в отношении молодого человека, которого подозревают в уклонении от армии. Веских причин для того, чтобы не отдать долг родине, у юноши не было.

Из материалов расследования следует, что с 12 ноября по 31 декабря 2020 года житель Бологое не явился в военкомат. Несмотря на то, что его возраст попадал в категорию «призывной».

Документов, которые бы освобождали бологовца от службы в вооружённых силах, он не предоставил. Причин, чтобы не явится на комиссию, у него не было.

Следователи собрали доказательную базу. Теперь уголовное дело будут рассматривать в суде.