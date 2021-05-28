Два шестилетних мальчика опрокинулись на квадроцикле в Тверской области

Один из детей получил травмы Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла вечером, 27 мая, в Кувшинове, на улице Профессора Старикова у дма №28.

Шестилетний мальчик управлял квадроциклом без государственных регистрационных знаков, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.

В результате ДТП травмы получил второй шестилетний мальчик-пассажир. Ему оказана медицинская помощь.

Установлено, что квадроцикл родители одного из мальчиков купили два дня назад. Дети катались по двору и без спроса выехали на дорогу, когда родители отвлеклись. Транспортное средство задержано.