В Тверской области мотоциклист без шлема получил травму носа

В Тверской области мотоциклист получил перелом носа и содранную с этой части тела кожу из-за того, что забыл надеть шлем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ржеве, на улице Никиты Головни, в районе дома №1, столкнулись спортивный мотоцикл BSE и внедорожник Suzuki Grand Vitara. В аварии пострадал 44-летний водитель двухколёсного транспорта.

У мотоциклиста диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также перелом и скальпированную рану носа. Рваная рана появилась и на правом колене. Часть травм мужчина получил из-за того, что банально не надел шлем.

Участники ДТП были трезвы.