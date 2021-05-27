Учёная МГУ подарила тверской "Горьковке" 886 книг из личной коллекции

Горьковка с радостью приняла подарок. Фото: ПТО

Известие о таком щедром подарке Тверская библиотека имени Горького получила в канун Общероссийского дня библиотек, который отмечается 27 мая. Доктор физико-математических наук, доцент МГУ Евгения Свирина преподнесла в дар Горьковке книги из личной коллекции - всего 886 экземпляров.

Евгения Свирина всю жизнь посвятила науке, а в минувшем декабре отпраздновала вековой юбилей. В библиотеке Евгении Павловны научная литература, классика литературы художественной - как отечественной, так и зарубежной: Толстой, Достоевский, Бунин, Золя, Мопассан. Есть мемуары, книги по литературоведению, философии, богословию.

Среди книг, переданных Горьковке, есть и фолиант авторства самой Евгении Свириной. Это книга "Свет любви Христовой в моей жизни". На её страницах автор рассуждает о себе и близких людях, пути к вере.

Горьковка с радостью приняла подарок.

«Как и все поступающие в дар книги, переданная коллекция пройдёт определенный карантин. Каждая книга будет детально изучена нашими сотрудниками и затем размещена в фонде», – приводит пресс-служба Правительства Тверской области слова директора библиотеки Светланы Мальдовой.