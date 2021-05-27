Водитель скорой помощи из Вышнего Волочка Тверской области скончался от коронавируса

Умершего вспоминают как очень хорошего, доброго и отзывчивого человека. Фото: vk.com/aleviro4ka

После десяти дней борьбы с коронавирусом в Тверской областной больнице скончался водитель скорой помощи из Вышнего Волочка. Трагической новостью поделились его родственники в соцсети.

Водителя скорой госпитализировали 16 мая. По сообщению родни, поначалу динамика его состояния была позитивная. Температура не поднималась слишком высоко, он общался с близкими по телефону. Но после КТ, показавшего серьёзное поражения лёгких, мужчину перевели на ИВЛ.

Последний раз с родственниками он поговорил 24 мая. А 26 числа медики сообщили о его кончине.

Падчерица умершего водителя скорой пишет, что её отчим был человеком широкой души: "Он был работником скорой помощи, водителем и за каждого больного он переживал, как за родного. Особенно мчался к больным деткам," это же ребёнок, нужно скорее" - говорил он своим коллегам. Не все врачи и фельдшера так спешат, как он спешил помочь. Работал за копейки, но не увольнялся, даже когда началась пандемия".

Пандемия унесла жизнь не одного работника медицины. Осенью прошлого года на 71-м году жизни скончался Валерий Семёнов, детский врач тверской поликлиники №2. врач-кардиолог Тверского кардиологического диспансера Лидия Кузьминская умерла летом 2020-го. Это далеко не полный список. С начала пандемии болезнь унесла жизни многих медиков. Среди них медсёстры и врачи - терапевты, онкологи, педиатры, психиатры. Список медиков, умерших во время пандемии публиковала "КП"-Тверь".