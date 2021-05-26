Должник в Тверской области заплатил 720 тысяч рублей, чтобы выехать из страны

Мужчина задолжал 720 000 рублей и не мог выехать из страны Фото: Валерий РОМАНОВ

В отделении судебных приставов по Вышневолоцкому городскому округу, Спировскому и Фировскому районам должником оплачена кредиторская задолженность в размере 720 тыс. рублей, с целью выезда за пределы Российской Федерации.

С началом сезона отпусков судебные приставы УФССП России по Тверской области напоминают должникам о своевременной оплате задолженностей и о праве судебного пристава-исполнителя применять по отношению к должникам временное ограничение на выезд за пределы Российской Федерации.

Если долг составляет более 30 000 рублей, либо более 10 000 рублей, а исполнительный документ находится на исполнении более двух месяцев, приставы имеют право наложить ограничения.