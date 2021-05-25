В Тверской области за сутки коронавирус подтвердили у 77 человек

77 человек заболели коронавирусом 25 мая Фото: ПТО
В Тверской области с начала пандемии выявили 41 713 случаев заражения COVID-19. 77 человек заразились 25 мая.
Выздоровели 39 075 жителей региона (+46 за сутки).
Изолированы 1642 больных (+24).
Умерли 996 человек (+7 за сутки).
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 540 заболевших (+26 за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:
Конаковский район – 3030 (+9),
Ржев – 2288 (0),
Вышневолоцкий городской округ – 2215 (+6),
Калининский район – 1726 (+3),
Торжок – 1634 (+1),
Кимры – 1642 (+3),
Бологовский район – 1058 (+1).
Прививку от коронавируса сделали 127 099 жителей Тверской области, за последние сутки – 778 человек.
За весь период в регионе проведено 717 091 лабораторное исследование на коронавирус, за последние сутки – 1 300.