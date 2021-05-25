В Тверской области за сутки коронавирус подтвердили у 77 человек

77 человек заболели коронавирусом 25 мая Фото: ПТО

В Тверской области с начала пандемии выявили 41 713 случаев заражения COVID-19. 77 человек заразились 25 мая.

Выздоровели 39 075 жителей региона (+46 за сутки).

Изолированы 1642 больных (+24).

Умерли 996 человек (+7 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 540 заболевших (+26 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район – 3030 (+9),

Ржев – 2288 (0),

Вышневолоцкий городской округ – 2215 (+6),

Калининский район – 1726 (+3),

Торжок – 1634 (+1),

Кимры – 1642 (+3),

Бологовский район – 1058 (+1).

Прививку от коронавируса сделали 127 099 жителей Тверской области, за последние сутки – 778 человек.

За весь период в регионе проведено 717 091 лабораторное исследование на коронавирус, за последние сутки – 1 300.