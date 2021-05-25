Барсетку с деньгами украли у мужчины в Кимрах Тверской области

Подозреваемого задержала полиция Фото: Степан КАМЕНЕВ

В полицию заявил 40-летний житель города Кимры. Мужчина рассказал, что оставил барсетку с деньгами и документами без присмотра, а ее украли. Ущерб составил 20 000 рублей.

Полицейские выехали на место происшествия, отработали на причастность к краже лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, опросили возможных свидетелей, наметили пути отхода злоумышленника.

Подозреваемым оказался ранее судимый 32-летней местный житель. Часть похищенного он выдал, вещи вернули владельцу.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Мужчина может сесть в тюрьму на пять лет.