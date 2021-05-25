Тверь присоединится к Всероссийскому полумарафону "ЗаБег"

В Твери участники побегут на четыре дистанции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

V Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" состоится 30 мая. К нему присоединятся 85 городов по всей стране, в том числе и Тверь.

Один старт объединит 11 часовых поясов и тысячи любителей спорта по всей стране. Это самый крупный полумарафон с синхронным стартом. Участников ждет четыре дистанции, фан-зона и спортивные развлечения.

В Твери старт будет дан на Тверской площади.

В 9:00 стартуют бегуны на дистанции 10 и 21,1 км, в 9:30 - 5 км, в 12:00 - на 1 км.

Выдача стартовых пакетов будет проходить у Дворца спорта "Юбилейный", на Краснофлотской набережной, 3, 28 и 29 мая с 8:00 утра до 21:00 вечера. Зарегистрироваться для участия в "ЗаБеге" можно на сайте Забег.рф.