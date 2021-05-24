Водитель опрокинулся на мотоцикле в Тверской области

Мужчина опрокинулся на мотоцикле и получил травмы Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла в Осташковском городском округе 24 мая. На 123-м км автодороги Торжок-Осташков 38-летний водитель, управляя мотоциклом "Хонда" совершил опрокидывание.

Мужчина ухал один, трезвый, в шлеме, мотоцикл зарегистрирован. В ДТП он получил травмы. Угрозы жизни нет.

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