Сайты по оформлению "липовых" больничных заблокированы по решению суда в Тверской области

Сайты заблокировали по решению суда Фото: архив "КП"

Прокуратура Лесного района в ходе мониторинга сети Интернет выявила сайты с предложениями по оформлению платных листков нетрудоспособности и медицинских справок дистанционно без посещения врача.

Ведомство напомнило, что за изготовление, приобретение и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность.

Прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Требования прокурора судом удовлетворены. Решение суда не вступило в законную силу.