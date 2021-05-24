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Общество24 мая 2021 10:04

Сайты по оформлению "липовых" больничных заблокированы по решению суда в Тверской области

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Сайты заблокировали по решению суда Фото: архив "КП"

Сайты заблокировали по решению суда Фото: архив "КП"

Прокуратура Лесного района в ходе мониторинга сети Интернет выявила сайты с предложениями по оформлению платных листков нетрудоспособности и медицинских справок дистанционно без посещения врача.

Ведомство напомнило, что за изготовление, приобретение и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность.

Прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Требования прокурора судом удовлетворены. Решение суда не вступило в законную силу.