В деревне Тверской области пожарным пришлось тушить пожар сразу в трёх домах

Пожарные расчеты прибыли вовремя и не дали огню перекинуться на жилые дома. Фото: ГУ МЧС России По Тверской области

23 мая в деревне Борисково под Вышнем Волочком загорелись три нежилых строения. Пламя угрожало перекинуться уже на жилые дома.

На место оперативно прибыли несколько пожарно-спасательных расчетов.

В 14:31 пожар был локализован. В 15:36 объявлена ликвидация открытого горения. В 17:10 полностью потушен.

Жилые дома остались целыми.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России По Тверской области, погибших и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Всего к ликвидации пожара участвовало 42 человека и 13 единиц техники, в том числе 40 сотрудников и 12 машин МЧС.