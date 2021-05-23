В Тверской области молодой мужчина украл электрокабель на 54 тысячи рублей

Задержанный сознался в краже, теперь его ждёт суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кесовой Горе с территории одного из предприятий некто утащил 180 метров электрокабеля. Стоимость такого "лакомого куска" - 54 000 рублей.

Сотрудникам полиции удалось вычислить установить личность подозреваемого в совершении этой кражи. Им оказался 26-летний местный житель.

Выяснилось, что мучимый жаждой наживы мужчина перелез через окружавший территорию предприятия забор, разбил рукой окно одного из зданий и проник в помещение. Там молодой человек воспользовался топором и обрубил 170 метров электрокабеля, свернул его и был таков.

Кабель он сдал в пункт приёма металла, выручив всего то 3700 рублей. Эти деньги злоумышленник истратил. На что, история умалчивает.

Гражданина задержали и доставили в местный отдел полиции. Он не стал играть в молчанку и сознался в преступлении.

Как сообщает пресс-лужба областного Управления МВД, озбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Следствие продолжается.