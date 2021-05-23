В Тверской области лосёнок потерял маму и вышел к людям

На опушке леса в нерешительности застыл маленький беззащитный лосёнок... Фото: Tiktok/buglim69rus/скриншот

В Тверской области местный житель Вадим Соловьев встретил на опушке леса одинокого длинноногова лосёнка. Тот стоял в нерешительности, не зная, куда ему бежать и что делать. Похоже, он потерял свою маму...

Мужчина снял видео с лосёнком и выложил его на своей странице в TikTok. За четыре дня ролик набрал больше 148 тысяч просмотров. Мало, кто остался равнодушен.

Прямо во время съемки видео лосёнок с небольшой опаской, но всё-таки подошёл к Вадиму, беззащитно подставив ему голову. Мужчина пожалел его. Погладил по голове.

- А где мамка-то у тебя? Совсем маленький, - посетовал Вадим.

На следующий день неравнодушный мужчина в той же соцсети TikTok выложил видео, где лосёнок уже стоит на обочине дороги. Вадим сообщил, что найти маму парнокопытного детёныша и вернуть ей малыша не удалось.

- С лосёнком всё хорошо, сейчас он в охотхозяйстве на откорме, - также написал Вадим.

Что с ним будет дальше, пока не понятно. Отпускать его в лес точно нельзя - он просто-напросто погибнет там без мамки.

Остаётся надеется, что в охотхозяйстве к лосёнку проявят доброту, и в конце концов, возмужав, он сможет вернутся в лес.