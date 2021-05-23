В некоторых районах Тверской области шквальный ветер валил деревья

В Максатихе ветер повалил дерево на улице Пролетарской. Фото: VK/Жизнь в Максатихе (ЖвМ)

Вчера, 23 мая, по некоторым территориям нашего региона пролетел ураган. Как сообщает ГУ МЧС по Тверской области, в Центр управления в кризисных ситуациях поступил ряд сообщений об упавших деревьях.

Пресс-служба тверских спасателей также информирует, что на места происшествий для оказания помощи жителям оперативно выдвигались сотрудники МЧС.

Их помощь понадобилась для распила упавших деревьев и веток, вывозу их с дорог и дворов в Осташкове, Селижарове, Андреаполе, Торжокском районе, Максатихе.

К слову, судя по сообщениям в паблике "Жизнь в Максатихе (ЖвМ)", в этом райцентре деревья были повалены ветром как минимум на двух улицах - Пролетарской и Кооперативной. Там произошли обрывы проводов ЛЭП. Часть жителей поселка остались без электричества.

Информация о том, как сейчас обстоит дело с электричеством в Максатихе и других пострадавших от ветра населенных пунктах региона, уточняется.