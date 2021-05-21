Как страшно жить: большое стадо лосей бегает в Заволжском районе Твери

Стадо лосей бежало через дорогу Фото: vk.com/tverlive (скрин видео)

21 мая около 4:30 утра жители Силикатки в Заволжском районе Твери заметили большое стадо лосей, которое бежало через дорогу.

На видео попали семь животных. Запись размещена в паблике "Подслушано Тверь". Жителям и водителям следует проявить осторожность.

Животные забежали за забор vk.com/tverlive (скрин видео)

Диких животных сняли на видео местные жители Фото: vk.com/tverlive (скрин видео)

Напомним, что ранее минприроды Тверской области предупреждало жителей о сезонной миграции диких животных. Лоси выходят на дороги и избежать столкновения с ними удается не всегда.

Большинство случаев ДТП с дикими животными фиксируется в вечерне-ночное и утреннее время, максимальные пики приходятся на период с 23:00 до 2:00 и с 5:00 до 9:00.

Специалисты призывают сообщать о фактах нахождения диких животных возле дорог по телефону (4822) 73-31-83, или по электронной почте: mpr@tverreg.ru.