На Красинском мосту в Твери начали срезать асфальт

В Твери начался ремонт дорог в Заволжье Фото: Влад КОМЯКОВ

В пятницу, 21 мая, на Красинском мосту в Заволжском районе Твери начали срезать асфальт. Работы ведутся в полосе в сторону микрорайона "Радужный".

- Начинает собираться пробка, - сообщают водители.

Напомним, что в 2021 году дороги в Твери и области будут ремонтировать по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В Твери в этом году отремонтируют 61,5 км улично-дорожной сети. Всего по области - 319 км. На некоторых объектах подрядчики уже приступили к работе.