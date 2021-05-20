Дождь, ветер и град угрожают восточным районам Тверской области

Дождь, ветер и град ожидаются в восточных районах Тверской области Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ГУ МЧС России по Тверской области предупреждает жителей восточных районов Верхневолжья о непогоде вечером 20 мая.

Со ссылкой на Тверской гидрометцентр, ведомство сообщает о возможных грозах, ливневых дождях, граде и усилении ветра отдельными порывами 15-20 м/с.

Жителям следует быть внимательнее и осторожнее при нахождении на улице во время непогоды. Автомобилистам рекомендуют придерживаться скоростного режима и соблюдать правила дорожного движения.