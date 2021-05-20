Новую спортплощадку установят на территории Калязинского колледжа имени Н.М. Полежаева в Тверской области

Игорь Руденя с рабочей поездкой посетил Калязин Фото: ПТО

20 мая в ходе поездки в Калязин губернатор Игорь Руденя осмотрел территорию у Калязинского колледжа им. Н.М. Полежаева. В 2021 году здесь будет установлена спортивная площадка с футбольным полем и зоной воркаута. На территории обеспечат освещение и видеонаблюдение.

- Площадку необходимо ввести к началу нового учебного года, чтобы на ней могли заниматься студенты и школьники Калязина, - отметил губернатор.

Сейчас в колледже учатся 329 человек, работает 69 педагогов и других специалистов. Обучения ведется по направлениям «Технология машиностроения», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Экономика и бухгалтерский учет», «Компьютерные системы и комплексы», «Страховое дело», «Сварщик», «Штукатур».