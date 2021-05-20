В Калязинском районе Тверской области построят больницу, школу и бассейн

Игорь Руденя на встрече с общественностью муниципалитета. Фото: ПТО

20 мая губернатор Игорь Руденя встретился с общественностью Калязинского района. Глава региона обрадовал калязинцев несколькими позитивными сообщениями.

Так, Игорь Руденя объявил, что принято решение за три года построить новую школу в селе Нерль. Также будут улучшены условия проживания воспитанников детского дома «Родничок».

- В рамках развития спортивного ядра в муниципалитете в ближайшие годы должен появиться бассейн, - отметил губернатор.

Игорь Руденя также объявил о решении построить более компактное высокотехнологичное здание для центральной районной больницы вместо ремонта старого.

- Начиная со следующего года, будем реализовывать этот проект, - пообещал губернатор.

Говоря о газификации, глава региона сообщил, что в плане работ предусмотрено строительство межпоселкового газопровода от деревни Высоково до деревни Устиново с отводами к нескольким населённым пунктам.

Одним из вопросов, который задали главе региона активисты муниципалитета, стал ремонт участка автодороги Калязин – Чигирево протяжённостью 2,7 км. Игорь Руденя поручил включить этот объект в план дорожных работ.

По улучшению качества питьевой воды в райцентре также есть позитивная новость. В рамках федерального проекта «Чистая вода» в 2022-2023 годах в Калязине должны модернизировать системы водоочистки.

Будет продолжено и благоустройство Калязина, включая набережную Волги и спуск к колокольне Николаевского собора.