В Твери до 21 мая открыта ярмарка вакансий

С начала 2021 года в Тверской области через службу занятости работу нашли 5600 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Твери с 9 по 21 мая открыта ярмарка вакансий. Работодатели Тверской области предлагают жителям 17 100 свободных рабочих мест.

На предприятия и производства требуются инженеры-технологи и конструкторы, слесари, сварщики, электрики, токари, механики. В здравоохранении – врачи общей практики, средний и младший медперсонал. В образовании – учителя и воспитатели, в сфере транспорта – водители, машинисты.

С начала 2021 года в Тверской области при поддержке службы занятости трудоустроено более 5600 человек. К профобучению приступили 834 человека. Собственное дело зарегистрировали 36 жителей.

- Работа в сфере занятости населения должна быть ориентирована на трудоустройство в первую очередь жителей региона. А также на развитие системы профессиональной ориентации, трудоустройство молодых специалистов, содействие предприятиям в кадровом обеспечении, - считает губернатор Игорь Руденя.

Ярмарка вакансий открыта для посетителей с 11:00 по адресу: г. Тверь, ул. Индустриальная, д.2.