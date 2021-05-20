Более 500 правонарушителей задержали росгвардейцы в Тверской области с начала года

Экипажи вневедомственной охраны 5600 раз выезжали по сигналу "Тревога" Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

В Управлении Росгвардии по Тверской области подвели итоги за четыре месяца работы. За этот период экипажами вневедомственной охраны осуществлено более 5600 выездов по сигналу "Тревога", пресечено более 270 правонарушений в отношении охраняемого имущества, в полицию доставлено 539 правонарушителей.

- Из общего количества задержанных в отношении 522 граждан составлены протоколы об административных правонарушениях, возбуждено 17 уголовных дел, - уточнили в Росгвардии.

В настоящее время в Тверской области под охраной ведомства находится около 3600 объектов и более 7000 мест проживания и хранения имущества граждан.