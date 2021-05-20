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Общество20 мая 2021 13:23

Постоянно "красный" светофор на переезде перекрыл дорогу в Тверской области

Жители Калининского района жалуются на пробки
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Неисправный светофор перекрыл движение

Неисправный светофор перекрыл движение

Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В Тверской области на железнодорожном переезде в Калининском районе, на перегоне Доронинская-Дорошиха сломался светофор. Три дня для автомобилистов горел "красный" свет и свучал предупреждающий сигнал. Поезда не ухали, а водители, которые не знали о неисправности, стояли в пробке.

- Люди стоят, на работу опаздывают. Никого, кто мог бы регулировать движение, нет. Люди начинают нарушать, объезжать, толкаться. Полный хаос, - пишут в группе "Васильевское-Михайловское-Яковлево-Орудово" местные жители.

Днем, 20 мая, сотрудники ОАО "РЖД" сообщили, что неисправность устранена.