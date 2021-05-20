Серьёзные нарушения выявили в работе фитнес-клуба в Твери

Фитнес-клуб работал с нарушениями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Твери региональным министерством по обеспечению контрольных функций выявлены нарушения техрегламента при строительстве и эксплуатации фитнес-центра, расположенного на улице Королёва в микрорайоне "Южный".

Также выявлено, что с целью получения коммерческой выгоды в мае 2021 года организация начала продавать абонементы на посещение и эксплуатировать здание спортивного комплекса.

- При этом застройщиком не предъявлены к проверке работы по устройству систем противопожарной безопасности, вентиляции и кондиционирования. Об отсутствии вентиляции и неработающих кондиционерах пишут также посетители фитнес-центра на странице в социальной сети, - сообщили в минконтроле.

В отношении общества возбуждено дело об административном правонарушении. Проводится административное расследование.