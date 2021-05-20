Житель Тверской области осужден пожизненно за изнасилование и убийство беспомощной пенсионерки

Мужчина приговорен к пожизненному заключению Фото: Степан КАМЕНЕВ

Тверским областным судом вынесен приговор 46-летнему ранее судимому за убийство мужчине, который совершил жестокое преступление.

13 февраля 2019 года осужденный незаконно проник в дом пожилой женщины в Западной Двине, изнасиловал ее с особой жестокостью и убил, когда она находилась с беспомощном состоянии. Дело рассматривала коллегия присяжных и решила, что преступник не заслуживает снисхождения.

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 139 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ и п. «в, д, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Женщину он убил на следующий день после освобождения из мест лишения свободы.

По решению суда первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, а остальной срок - в исправительной колонии особого режима.