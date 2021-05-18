В Тверской области грабитель днем напал на женщину и вырвал сумку

Подозреваемого в грабеже задержала полиция Фото: Степан КАМЕНЕВ

В полицию о грабеже заявила 55-летняя жительница Конакова. Женщина рассказала, что днем возле одного из домов на улице Василевской неизвестный мужчина вырвал у нее сумку с кошельком и документами. Ущерб составил более 126 тысяч рублей.

На нападавшего составили ориентировку. На одной из улиц был задержан 26-летний ранее судимый мужчина. Он забрал из сумки наличные деньги и обналичил банковские карты.

На него завели уголовное дело по статье "Грабеж". Ему грозит до семи лет лишения свободы. Ведется следствие.