В Тверской области грабитель днем напал на женщину и вырвал сумку

Подозреваемого в грабеже задержала полиция
Фото: Степан КАМЕНЕВ
В полицию о грабеже заявила 55-летняя жительница Конакова. Женщина рассказала, что днем возле одного из домов на улице Василевской неизвестный мужчина вырвал у нее сумку с кошельком и документами. Ущерб составил более 126 тысяч рублей.
На нападавшего составили ориентировку. На одной из улиц был задержан 26-летний ранее судимый мужчина. Он забрал из сумки наличные деньги и обналичил банковские карты.
На него завели уголовное дело по статье "Грабеж". Ему грозит до семи лет лишения свободы. Ведется следствие.