Новогоднюю ёлку украли из гаража у жителя Тверской области

Гаражный вор позарился на новогоднюю елку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию заявление о краже подал 37-летний житель Бологовского района. Мужчина рассказал, что из его гаража украдены автозапчасти, новогодняя ёлка и газовая плита. Ущерб - 66 000 рублей.

По сигналу выехали полицейские, опросили свидетелей, изучили место происшествия и точки возможного сбыта краденного.

Личность злоумышленника установили. 57-летний мужчина находился в гаражном кооперативе, снял с петель металлические ворота, похитил имущество и вывез на машине. Сбыть вещи он не успел. Их вернули владельцу.

На фигуранта завели уголовное дело.