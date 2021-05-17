Парня и девушку подозревают в поджоге магазина после кражи мяса в Тверской области

В Тверской области парня и девушку подозревают в поджоге магазина после кражи мяса в Торжке. Фото: Олег УКЛАДОВ

В районном центре на улице Дзержинского сгорел павильон, принадлежащий 30-летнему жителю Твери. Владелец сообщил о происшествии в полицию. Специалисты установили, что причиной пожара стал поджог. Ущерб оценили более чем в миллион рублей.

Сотрудники оперативной службы по горячим следам задержали подозреваемых – парня и девушку. Молодых людей доставили в полицию, где они признались в содеянном.

Фигуранты дела рассказали, что ночью разбили окно торговой точки, украли мясо, а затем подожгли мясной магазин, чтобы скрыть следы. Возбуждено уголовное дело. Нарушителям грозит до пяти лет тюрьмы.