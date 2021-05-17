В Твери зацвели яблоневые сады

Яблони в парке Победы Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Твери зацвели яблони. В минувшие выходные в парке Победы и в яблоневом саду в Московском районе жители активно фотографировались среди цветущих деревьев. Правда, в полную силу яблони цвет еще не набрали, а только начали распускать первые бутоны, но красоты это не портит.

Кстати, на неделе синоптики обещают жителям Верхневолжья аномальную жару. Днем 17 мая разогреет до +28. Жарко будет до четверга.

Поэтому, отправляясь в парк на фотосессию, старайтесь держаться в тени, не забудьте с собой воду и головной убор.

А еще, с приходом тепла во дворах начала цвести сирень, а в цветниках на солнце распускаются ландыши.