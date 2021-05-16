Молодой водитель скутера погиб после столкновения со столбом в Тверской области

Водитель скутера погиб Фото: УГИБДД России по Тверской области

Смертельное ДТП произошло вечером, 15 мая, на Цнинской набережной в Вышнем Волочке.

30-летний водитель скутера "Ирбис" съехал с дороги и наехал на опору ЛЭП. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.

Еще одно ДТП с мотоциклистом произошло в Калининском районе на автодороге Тверь-Бежецк 15 мая.

31-летний мотоциклист столкнулся с автомобилем "Хендэ". В аварии пострадал водитель мотоцикла. С травмами его доставили в горбольницу №4.

Признаков алкогольного опьянения у водителей нет.