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Здоровье15 мая 2021 11:33

В Тверской области коронавирусных больных стало больше

Опубликованы новые данные официальной статистики
Олег ХАДАЕВ
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Только вакцинация защитит от коронавируса.

Только вакцинация защитит от коронавируса.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опубликованы новые данные официальной статистики по пандемии коронавируса. В Тверской области коронавирусных больных стало больше.

Непрерывный рост числа заболевших наблюдается с 6 мая.

На сегодня, 15 мая, цифры официальной статистики следующие:

Всего в регионе заболевших с начала пандемии 40 958 человек (+76 за сутки);

1368 человек остаются на изоляции (+36); 960 скончалось (+2);

38630 выздоровели (+38) за сутки.

Как видите, число заболевших превышает число выздоровевших пациентов, инфицированных коронавирусом.

Следует помнить, что единственной защитой от covid-19 является вакцинация. На сегодняшний день в Тверской области открыто 38 пунктов вакцинации. В ближайшее время их будет 50.

Носите маски, вакцинируйтесь и будьте здоровы!

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