Только вакцинация защитит от коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опубликованы новые данные официальной статистики по пандемии коронавируса. В Тверской области коронавирусных больных стало больше.

Непрерывный рост числа заболевших наблюдается с 6 мая.

На сегодня, 15 мая, цифры официальной статистики следующие:

Всего в регионе заболевших с начала пандемии 40 958 человек (+76 за сутки);

1368 человек остаются на изоляции (+36); 960 скончалось (+2);

38630 выздоровели (+38) за сутки.

Как видите, число заболевших превышает число выздоровевших пациентов, инфицированных коронавирусом.

Следует помнить, что единственной защитой от covid-19 является вакцинация. На сегодняшний день в Тверской области открыто 38 пунктов вакцинации. В ближайшее время их будет 50.

Носите маски, вакцинируйтесь и будьте здоровы!