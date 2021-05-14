На Бежецком шоссе в Твери поставят светофор и организуют реверсивное движение

Реконструкция Бежецкого шоссе в Твери началась в минувшем феврале. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Региональная Госавтоинспекция и администрация Твери окончательно согласовали организацию реверсивного движения на ремонтируемом участке Бежецкого шоссе.

"Данной схемой предполагается введение на период наибольшей часовой интенсивности, особенно в выходные, нерабочие и праздничные дни реверсивного движения для периодического кратковременного проезда транспортного потока с наиболее загруженного направления одновременно по двум полосам для движения", - сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Тверской области.

Напомним, о решении увеличить таким образом пропускную способность шоссе сообщил начальник областной Госавтоинспекции Дмитрий Арзанов на брифинге, состоявшемся 12 мая.

Реконструкция Бежецкого шоссе в Твери началась в минувшем феврале. По проекту в порядок должны привести участок улицы Шишкова и Затверецкого бульвара протяженностью около 600 метров. Количество полос движения увеличится до шести, вдоль дороги обновят остановочные пункты и систему освещения