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Происшествия14 мая 2021 14:03

Трое жителей Ржева организовали подпольное казино в Тверской области

Уголовное дело в отношении них направлено в суд
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Тверской области мужчин будут судить за организацию игорного клуба Фото: архив "КП"

В Тверской области мужчин будут судить за организацию игорного клуба Фото: архив "КП"

В Тверской области в суд направлено уголовное дело в отношении трех жителей Ржева. Мужчин обвиняют в незаконной организации азартных игр.

По версии следствия, с ноября 2019 до марта 2020 года обвиняемые арендовали в Ржеве помещение и незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игровых автоматов. Один из обвиняемых руководил игорным залом, а двое других по найму работали операторами-кассирами заведения.

Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в Ржевский районный суд Тверской области для рассмотрения по существу.

Криминал