В Тверском ТЮЗе в формате читки представили жизнь Александра Невского

В Тверском ТЮЗе представили литературно-музыкальную читку «Александр Невский. Взгляд сегодня». Фото: Степан КАМЕНЕВ

13 мая, по данным исследователей, именно в этот день родился князь Александр Невский, в Тверском театре юного зрителя показали необычный спектакль-лекцию. Шесть актёров рассказали о жизни выдающегося русского полководца, причисленного к лику святых. К слову, в 2021 году отмечают 800-летие со дня его рождения.

В литературно-музыкальной читке «Александр Невский. Взгляд сегодня» автор и режиссёр Галина Сергеева попыталась понять – чем же интересна фигура князя Александра Невского для современного человека. Рассказ о жизни и сражениях Александра Ярославича перемежался исполнением русских народных песен.

Помимо режиссёра Галины Сергеевой, которая и сама появляется на сцене, в спектакле задействованы актёры Надежда Мороз, Владимир Крылов, Елена Соколова, Иван Жамойтин и Андрей М. Иванов. Второй день премьеры пройдёт 14 мая. После показа в стенах ТЮЗа читка будет гастролировать по Тверской области. Её представят, в том числе, в учебных заведениях региона.

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