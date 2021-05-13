Узница концлагеря и последняя жительница деревни под Ржевом умерла в Тверской области

Нина Ивановна Дроздова умерла на 95-м году жизни Фото: vk.com/kalash8869 (Андрей Калашников)

В опустевшей деревне Мончалово в Ржевском районе Тверской области ушла из жизни узница фашистских концлагерей Нина Ивановна Дроздова.

Мончалово находилось в оккупации во время войны, Нина Ивановна вместе с семьей в разгар боев с семьей жила в родной деревне. Была ранена.

В начале 1943 года в рядах местной молодёжи попала в плен и прошла несколько концлагерей. Была освобождена в марте 1945 года в городе Пилау (Ныне Советск). До 1946 года Нина Ивановна в составе трудового отряда разбирала руины разрушенного города Витебска.

К 1947 году вернулась в родное Мончалово. Начали восстанавливать колхоз. Потом деревня опустела.

- В 2000-м году Мончалово было отрезано от электричества, а в году 2010-м пришла в негодность единственная дорога, - рассказал историю женщины и деревни депутат Собрания депутатов Ржевского района Андрей Калашников.

Но уезжать из Мончалово Нина Ивановна отказалась. До деревни отремонтировали дорогу, а бабушке купили бензогенратор, и у нее в доме появилось электричество.

- Сегодня Нины Ивановны не стало. Она прожила сложную, достойную и значительную для каждого из нас жизнь. Она увидела исполнение её заветных желаний, ради которых она единолично сохраняла родное Мончалово, - написал 12 мая Андрей Калашников в соцсети и выразил соболезнования дочери Нины Ивановны.