В майские праздники пассажиропоток пригородных автобусов в Твери увеличился в 2,2 раза

В новой транспортной модели работает 85 автобусных маршрутов. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

За долгие майские выходные 2021 года пригородные маршруты Твери перевезли 550 тысяч пассажиров: это в 2,2 раза больше, чем за майские праздники в 2020 году.

По информации «Транспорта Верхневолжья», самыми популярными маршрутами были №204 «Мамулино – Заволжский», №208 «Дачный кооператив Светлый – ТЭЦ-3 – Южный», №106 «Торговый центр «Метро» – Эммаусс», №223 «Боровлёво-1 – Южный – Черногубово» и №228 «Аввакумово – Южный».

Напомним, сегодня в новой транспортной модели работает 85 автобусных маршрутов. 31 марта 2021 были запущены новые междугородние маршруты. Теперь на брендированных автобусах «Транспорта Верхневолжья» из Твери можно добраться до Ржева, Зубцова, Оленино, Осташкова, Кимр и Погорелова Городища. С 12 декабря 2020 года ежедневно курсирует автобус «Тверь - Ржевский мемориал Советскому солдату».

Эти автобусы отправляются из Твери с автовокзала. Билеты на междугородние рейсы с отправкой из Твери можно в приложении «Волга» и в кассе автовокзала, с отправлением из районных городов - в кассах местных вокзалов.

Телефон горячей линии «Транспорта Верхневолжья» 8-800-350-00-99.