В Тверской области двое мужчин украли и сдали на металлолом запчасти от "УАЗа"

Злоумышленников задержала полиция Фото: архив "КП"

В полицию обратился житель Бежецка и рассказал, что с его приусадебного участка были похищены задний мост от автомобиля УАЗ и иные металлические предметы. Ущерб заявитель оценил в 17 000 рублей.

В ходе розыска полицейские выявили подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей 1999 и 1994 годов рождения.

Молодые люди проникли на неогороженный участок потерпевшего, похитили имущество и сдали в пункт приема металла.

По статье "Кража" фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы. Мужчинам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.