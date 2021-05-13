Специалисты из Тверской области стали победителями Всероссийского конкурса «Инженер года - 2020»

В число победителей и лауреатов XXI Всероссийского конкурса «Инженер года - 2020» вошли 39 специалистов из нашего региона. Фото: ПТО

В число победителей и лауреатов XXI Всероссийского конкурса «Инженер года - 2020» вошли 39 специалистов из нашего региона. 13 мая их наградили в столице Верхневолжья. тий и научных организаций региона, в том числе 19 человек стали лауреатами конкурса. Свои поздравления им направил губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул, что инженеры из Верхневолжья ежегодно отмечаются на этом конкурсе мастерства.

Лауреаты конкурса определяются по двум направлениям «Профессиональные инженеры» и «Инженерное искусство молодых».

В первом были отмечены восемь профессионалов из Тверской области. Это сотрудники Тверского вагоностроительного завода, АО «Концерн Росэнергоатом» (филиал КАЭС), ООО «Ключевые системы и компоненты», преподаватели и ученые Тверского государственного технического университета, Тверского госуниверситета, Тверской сельхозакадемии, Тверского медуниверситета.

Лауреаты конкурса по версии «Инженерное искусство молодых» определены в пяти номинациях: «Атомная энергетика», «Машиностроение», «Транспорт (железнодорожный)», «Техника военного и специального назначения», «Горная промышленность и подземное строительство». Лучшими признаны специалисты КАЭС, Калининского филиала «Калининатомтехэнерго» АО «Атомтехэнерго», АО «Вагонкомплект», Тверского института вагоностроения, ЦКБ транспортного машиностроения, ТвГУ.

Также названы победители I тура конкурса – профессионалы и молодые специалисты.

В предварительном этапе участвовали более 70 тыс. человек из 63 регионов страны. Победителями и лауреатами по версии «Профессиональные инженеры» стали 245 человек, по версии «Инженерное искусство молодых» -156.

С начала проведения конкурса с 2000 года звание «Профессиональный инженер России» присвоено 713 специалистам Тверской области.

Имена нынешних победителей смотрите здесь.