Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 мая 2021 12:19

Родители попробовали, чем кормят детей в тверских школах

Вместе со специалистами Роспотребнадзора и администрации оценили меню и проверили состояние столовых
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Родители проверили, чем кормят детей в школах Твери Фото: Управление Роспотребнадзора по Тверской области

Родители проверили, чем кормят детей в школах Твери Фото: Управление Роспотребнадзора по Тверской области

12 мая представители родительской общественности совместно со специалистами Управления Роспотребнадзора по Тверской области и Управления образования администрации Твери проверили организацию горячего питания детей в общеобразовательных школах.

Случайным образом было выбрано три школы, где представители провели "дегустацию" питания, оценили меню, санитарно-техническое состояние помещений, обеденного зала, условия соблюдения личной гигиены обучающимися, наличие санитарной одежды у сотрудников, вкусовые предпочтения детей и качество блюд для учеников начальной школы.

По итогам проверок могут быть внесены предложения по улучшению питания детей и изменения меню.