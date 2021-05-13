Родители попробовали, чем кормят детей в тверских школах

Родители проверили, чем кормят детей в школах Твери Фото: Управление Роспотребнадзора по Тверской области

12 мая представители родительской общественности совместно со специалистами Управления Роспотребнадзора по Тверской области и Управления образования администрации Твери проверили организацию горячего питания детей в общеобразовательных школах.

Случайным образом было выбрано три школы, где представители провели "дегустацию" питания, оценили меню, санитарно-техническое состояние помещений, обеденного зала, условия соблюдения личной гигиены обучающимися, наличие санитарной одежды у сотрудников, вкусовые предпочтения детей и качество блюд для учеников начальной школы.

По итогам проверок могут быть внесены предложения по улучшению питания детей и изменения меню.