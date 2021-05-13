Житель Тверской области незаконно спилил восемнадцать берёз и пять осин

Мужчина незаконно спилил 23 дерева Фото: УМВД России по Тверской области

Житель Спировского района предстал перед судом по обвинению в незаконной рубке леса.

Установлено, что 21-летний молодой человек в феврале 2021 года, находясь в Козловском участковом лесничестве Спировского района Тверской области, не имея разрешения, спилил бензопилой 18 берёз и пять осин. Ущерб составил 97 360 рублей.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на год с испытательным сроком. Также удовлетворено исковое заявление прокурора о взыскании причиненного ущерба.

Приговор суда не вступил в законную силу.