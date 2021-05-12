В Тверской области православные пройдут по пути святого Макария

Памятник прославленному святителю преподобному Макарию был установлен в Калязине в 2008 году.

Участники крестного хода в честь празднования 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского пройдут от Кашина до Калязина. Паломники преодолеют этот путь «Макарьевой тропой», то есть дорогой, по которой когда-то ходил сам подвижник.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, Макарий Калязинский из основанной им обители на берегу Волги преодолевал путь в несколько верст вдоль берега реки Кашинки на могилы своих родителей и супруги в село Кожино. Якобы, в этих местах спустя столетия была замечена тонкая тропинка, и её в народе называли «Макарьевой тропой».

- Святой Макарий Калязинский обратил к вере и дал помощь многим поколениям жителей Верхневолжья, - считает губернатор Игорь Руденя.

Крестный ход стартует 6 июня в городе Кашине, а финиширует у церкви Вознесения Господня в Калязине. Там пройдет вечерня с акафистом перед мощами святого.

Торжества продлятся по 8 июня.

Обретение мощей произошло 8 июня (26 мая по старому стилю) 1521 года. К лику святых Макарий Калязинский был причислен на Московском Соборе 1547 года.