В Тверскую область в майские праздники на теплоходах приплыли больше 4800 туристов

В майские праздники наш регион на теплоходах посетило на 65% больше туристов, чем в прошлые годы. Фото: ПТО

В майские праздники наш регион на теплоходах посетило на 65% больше туристов, чем в прошлые годы. Об этом сообщает областное правительство.

Зафиксировано, что с 1 по 10 мая 2021 года в Тверь приплыли 15 теплоходов с более чем 2600 туристами на борту, в Калязин - 11 круизных судов и свыше 2200 гостей.

Первые теплоходы «Михаил Булгаков» и «Григорий Пирогов» в этом году прибыли в Тверь 1 мая.

Губернатор Игорь Рудени не раз отмечал, что у Верхневолжья есть прекрасный потенциал для развития речного туризма.

Чтобы еще улучшить ситуацию, в устье реки Шоша на территории особой экономической зоны «Завидово» ведётся строительство нового речного порта. Объект возводят в рамках создания туристско-рекреационного кластера «Волжское море».

Областное правительство также сообщает, что загруженность наиболее популярных отелей в майские праздники в Твери и Завидово составила 100%.

В выходные много граждан посетили и музеи Верхневолжья. К примеру, во Всероссийском историко-этнографическом музее в Торжке за праздничные дни побывали свыше 3800 человек.

Стабильно высоким остается спрос на однодневные и двухдневные туры в Тверскую область.